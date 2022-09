Lazio, la campagna abbonamenti sta per ripartire: «Noi siamo qua...» VIDEO

Ieri la Lazio ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti. E l’annuncio è arrivato anche via social network

«Noi siamo qua… La campagna abbonamenti sta per ripartire», questo quanto scritto dal club per accompagnare qualche immagine della vittoria di ieri. E in sottofondo il coro cantato dalla Nord. Una carica in più, dopo quella dei tre punti arrivati con il Verona.