Lazio, diversi obiettivi nel mirino: Tare tra scommesse e colpi col botto

Lazio, diversi obiettivi nel mirino: Tare al lavoro

La Lazio è sempre più attiva sul mercato. Sebbene il calciomercato di questa estate non stia ancora decollando a causa del fatto che ci sono ancora gli Europei in corso, i biancocelesti sono super concentrati sul cercare di fornire al neo tecnico Maurizio Sarri una rosa adatta alle sue caratteristiche.

Ecco allora che Igli Tare sta facendo di tutto per portare a Roma diversi pezzi pregiati, alcuni già affermati, altri giovani che potrebbero esplodere.

Mercato: tra colpi col botto e scommesse

È interessante notare come tra i vari nomi accostati di recente alla Lazio vi sia Domenico Berardi. Si tratta di un obiettivo concreto, sul quale c’è molto da lavorare ma che è molto apprezzato dal tecnico ex Juve. È proprio la fascia esterna destra d’attacco che la Lazio sta cercando di rafforzare e l’attaccante della Nazionale e del Sassuolo sarebbe l’uomo giusto per ricoprire lo scopo.

D'altronde si sa, il 4-3-3 di Sarri si basa proprio sulle qualità degli esterni d'attacco in primis. L'offerta ufficiale ancora non c'è stata ma pare possa arrivare a giorni.

Nel frattempo la dirigenza biancoceleste sta cercando di chiudere per un giovane difensore, attualmente in forza al Talleres, ovvero Piero Hincapié. Su di lui c’è l’interesse forte di varie squadre, anche italiane come la Roma. Classe 2002, ecuadoriano, Hincapié potrebbe approdare alla Lazio nei prossimi giorni: lo stesso presidente del Talleres ha confermato la cosa. Tra i club interessati, ci sono anche Bayern Monaco e Atletico Madrid.

E poi arriviamo ad un altro pallino di Tare, ovvero Luka Romero. Un talento eccezionale che non ha ancora firmato il suo contratto da professionista e, a 16 anni, potrebbe essere un colpaccio. Ha esordito quest’anno in Liga a 15 anni, ma è pronto ad una esperienza da protagonista. Il giocatore ha anche sostenuto, da giovanissimo, un provino con il Barcellona.

Aspettative

Sicuramente le aspettative per la prossima stagione saranno determinanti per comprendere come si muoverà la società sul mercato. L’arrivo dell’ex tecnico della Juventus è senza dubbio un messaggio chiaro della dirigenza, ovvero che c’è un progetto importante in corso e che si vuole puntare in alto, spendendo in maniera oculata come si è sempre fatto. D’altronde, si sa, il tecnico napoletano non sceglie progetti che non puntano a qualcosa di importante, e questo già dovrebbe far riflettere.

Siamo certi che la Lazio sta lavorando e lavorerà nei prossimi giorni per offrire a Sarri una formazione all’altezza del progetto che ha in mente. Parlare di obiettivi, attualmente, è prematuro, sia perché il mercato non è entrato nel vivo, sia perché non si sa ancora come si muoveranno le altre squadre della Serie A, ma le aspettative con un allenatore di quella portata in panchina non possono essere basse.