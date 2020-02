Calciomercato, il PSG piomba sulla Lazio: nel mirino Inzaghi, Milinkovic e Marusic

Dalla Francia arriva l’indiscrezione: il PSG segue con attenzione la Lazio. Nel mirino Inzgahi, Milinkovic e Marusic

A lanciare la bomba è l’Equipe. Il PSG segue con attenzione la Lazio: nelle mire dei francesi Simone Inzaghi, ma non solo. Il lavoro del tecnico con la squadra biancoceleste è sotto gli occhi di tutti e non è potuto sfuggire nemmeno oltralpe, dove si è aggiunta una nuova pretendente. Il ds Leonardo ha tutta l’intenzione di rivoluzionare la squadra a fine stagione, a cominciare proprio dalla panchina: secondo il quotidiano, ci sarebbe già stato un incontro informale col mister, i primi di febbraio.

MILINKOVIC E MARUSIC – Le mire espansionistiche del PSG, però, si sarebbero fermate anche su uno dei diamanti più preziosi della corona della Lazio: Sergej Milinkovic. Il gigante serbo è stato continuamente accostato alle big d’Europa, ma la sua valutazione non è mai scesa sotto le tre cifre. 100 milioni, una barriera che ha sempre ostacolato qualsiasi trattativa, ma che stavolta i parigini sarebbero disposti a piazzare pur di vedere il centrocampista in campo.

Nel mirino transalpino, infine, sarebbe finito anche Marusic, seguito durante la gara dell’Olimpico con l’Inter.

Quel che è certo è che ogni discorso di mercato sarà rimandato a fine campionato e che gli obiettivi raggiunti potranno influenzare non poco.