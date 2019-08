Lazio, un calciomercato da completare con un attaccante

Quattro acquisti e zero cessioni importanti per la Lazio, che ha consolidato la propria rosa in questa sessione di calciomercato. Anche se, manca ancora qualcosa

Lazzari, Vavro, Jony e Adekanye. E’ fermo a 4 acquisti il calciomercato in entrata della Lazio. In attesa di capire come si sarebbe evoluta la situazione legata a Milinkovic, ha avuto un momento di stallo il mercato biancoceleste, che potrebbe entrare nuovamente nel vivo a breve. Sulle fasce sono stati fatti interventi importanti, così come in difesa dove al momento non è stato ceduto nessuno. Con il rientro a pieno regime di Lukaku e Berisha, anche la linea mediana può dirsi completa nonostante la cessione di Badelj.

ATTACCO – Il reparto ancora ampiamente migliorabile resta l’attacco, dove non possono bastare i soli Immobile, Caicedo e Correa, a cui si aggiunge la scommessa Adekanye. Considerando la duttilità di Luis Alberto ed Andrè Anderson, vera rivelazione di questo ritiro, alla Lazio servirebbe più una torre che una seconda punta. Un attaccante in grado di risolvere le partite sporche, con caratteristiche fisiche simili a Caicedo, ma con più attinenza al gol. L’ecuadoregno infatti fa un grande lavoro per la squadra, muovendosi su tutto il fronte offensivo, ma non ha il killer Instinct del bomber. Con un attaccante modello Llorente, il calciomercato della Lazio sarebbe sufficiente. Senza effettuare chissà quali esborsi, basta un ultimo acquisto per completare la rosa, altrimenti anche questo sarà il solito mercato da “manca sempre un centesimo pe’ fa na’ lira..”