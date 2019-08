Berisha: «Lazio, darò tutto per la Champions, lotterò come un leone per i tifosi!»

Valon Berisha, tornato in campo dopo un lungo stop, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: eccone qualche stralcio

Dopo una stagione fortemente influenzata dagli infortuni, ed una lunga fase di recupero in Austria, Valon Berisha è pronto a riprendersi la Lazio. L’ex Salisburgo è tornato ad allenarsi con i compagni due settimane fa, aggregandosi alla squadra per il ritiro di Marienfeld. Il centrocampista si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: «Sia io che la Lazio vogliamo la Champions. Possiamo arrivarci se lavoreremo sodo. Io darò tutto! Io amo il calcio e non mollo. Qualsiasi problema abbia avuto o avrò, so che non mi fermerà mai perché Dio mi ha dato questo talento. Possono fermarmi i problemi fisici, non la mentalità».

INFORTUNIO – «Sono carico, sto bene. Mi sono unito ai compagni due settimane fa, dopo due mesi vissuti in Austria, passati a recuperare. Avevo scelto la Lazio per giocare, per fare bene, sognavo una grande stagione. Sicuramente è stato anche molto difficile arrivare a Roma e ritrovarmi da solo. La mia famiglia era lontana, ho sentito la lontananza. Prima dell’anno scorso non avevo mai accusato così tanti problemi. Mi ero fermato solo una volta per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Era il 2014, rimasi fermo sei mesi. Nient’altro».

MENTALITA’ – «Ho una mentalità vincente, voglio solo vincere, in partita e in allenamento. Nella Lazio ci sono giocatori al top fisicamente e per qualità. Voglio raggiungere uno status di forma alto e giocarmi il posto. Fiducia? Tutti vogliono che io stia bene. Il mio corpo sta rispondendo, mi sto allenando, so che la mia chance arriverà, sarà Inzaghi a decidere. Mi stanno dando fiducia, vogliono che dimostri ciò che valgo. Sono un buon giocatore, mi definisco box-to-box, aggressivo e molto tecnico, voglio farlo vedere anche in Italia. Tifosi? Combatterò come un leone per conquistarli!».