Lazio, tre giorni per trovare 10 milioni: venerdi scade il termine per le liste

Lazio, 10 milioni entro venerdì, termine ultimo per registrare le liste per la prima giornata di Seria A o niente Empoli per i neoacquisti

Problema indice di liquidità. La Lazio ha già accolto Elseid Hysaj, Luka Romero, Felipe Anderson e ha rinnovato il contratto (scaduto a giugno) di Stefan Radu, ma nessuno di questi giocatori è stato registrato in Lega ed ha tempo fino a venerdì per farlo. Secondo quanto riportato Radio Radio, proprio venerdì alle 12, infatti, scade il termine ultimo per registrare le liste per la prima giornata del campionato, e al momento per inserire nelle liste i nuovi acquisti la Lazio ha solo due opzioni: cedere Correa oppure Lotito dovrà immettere nelle casse societarie dieci milioni di euro.