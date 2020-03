Lazio, Caicedo ricorda i tempi belli ed incoraggia i fan VIDEO

Il giocatore della Lazio ricorda come non bisogna mai mollare, pubblicando su Twitter il suo gol allo scadere a Cagliari

L’Italia e tutta la popolazione mondiale sono messe alla prova dal Coronavirus: pandemia che sta distruggendo vite e limitando la libertà di tutti. Sono giorni difficili, ma è proprio in questi momenti che bisogna tirare fuori il carattere e graffiare come una pantera. Come la nostra Pantera.

Felipe Caicedo più volte ha dimostrato che mollare non è mai stata un’opzione plausibile, come tutta la Lazio d’altronde. Esempio lampante del mantra laziale «Non Mollare Mai», è stata la partita di Cagliari. La vittoria è arrivata al 97′ grazie alla rete di Felipanther. Oggi l’attaccante biancoceleste ha voluto ripostare su Twitter quel momento per cercare di tirare su gli animi dei suoi seguaci.

Tempo e pazienza insieme ce la faremo pic.twitter.com/gTQm5qnu2t — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 22, 2020