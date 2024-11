Lazio Cagliari, prosegue la vendita dei tagliandi: le ultime

Lazio Cagliari, si avvicina il match di lunedì 4 novembre. Prosegue la vendita dei tagliandi per la sfida dell’Olimpico

Lazio Cagliari si avvicina, prosegue la vendita dei tagliandi per il match in programma lunedì 4 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Per la gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A c’è ancora ampia disponibilità tra Tribune, Distinti Sud e Curva Maestrelli.

A ieri mattina sono stati staccati circa 3mila tagliandi (più 29mila abbonati) dato cresciuto nelle ore successivo. L’obiettivo è superare 40mila come nelle altre uscite casalinghe