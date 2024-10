Lazio Cagliari, martedì apre la vendita: informazioni e prezzi

Lazio Cagliari, dalle ore 16:00 di martedì parte la vendita per la gara in programma lunedì 4 novembre allo Stadio Olimpico

Archiviata la gara con il Genoa, la Lazio affronterà il Como in trasferta, ma poi lunedì 4 novembre tornerà nuovamente allo Stadio Olimpico. I biglietti per la sfida con il Cagliari, gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A saranno in vendita da martedì 29 ottobre alle ore 16:00.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Monte Mario top = 90 euro

Monte Mario laterale = 70 euro

Tevere Gold = 90 euro

Tevere top = 75 euro

Tevere laterale = 50 euro

Tevere parterre centrale = 45 euro

Tevere parterre laterale = 40 euro

Curva Maestrelli = 30 euro

Distinti Sud Est = 30 euro

Per questa gara sono previsti prezzi ridotti per gli under 16 in ogni settore e omaggio per gli under 15 (esclusa tribuna d’onore)