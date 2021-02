Lazio Cagliari, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Lazio e Cagliari si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 20.45: ecco dove vedere il match in TV e in streaming

Sarà Lazio-Cagliari la gara di chiusura delle 21^ giornata di Serie A. Un appuntamento importante che gli uomini di Inzaghi non possono sottovalutare: il Cagliari proverà ad insidiare i biancocelesti nella lotta al quarto posto.

Ma dove seguire il match? L’appuntamento – che all’Olimpico è per le ore 20.45 – sarà trasmesso da Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming, invece, sarà godibile attraverso le piattaforme di Sky GO e Now TV.