Lazio Cagliari, i precedenti: dominio capitolino all’Olimpico, i sardi…

Lazio-Cagliari sono pronte ad affrontarsi in Serie A, ecco i precedenti tra le due squadre allo Stadio Olimpico

Nemmeno il tempo di smaltire la vittoria (con relativa qualificazione agli ottavi) in Champions League contro il Celtic, che per la Lazio di Maurizio Sarri è già tempo di pensare al Cagliari. Per quanto concerne i precedenti con il prossimo avversario della squadra di Sarri in Serie A, lo storico tra le mura dello Stadio Olimpico sorride ai capitolini.

In ben 35 gare disputate nella capitale appunto, in 22 occasioni i padroni di casa hanno avuto la meglio. Come riportato da Cagliarinews24 poi, 6 sono stati i pareggi e 7 le vittorie della compagine sarda. Riusciranno Ciro Immobile e i suoi a continuare su questi ritmi? Se lo augurano i tifosi biancocelesti.