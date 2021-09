Lazio Cagliari, probabili formazioni: Sarri si affida a Reina, dubbi in difesa

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Sarri ritrova Reina in porta, mentre Patric può partire dal blocco dei titolari

La Lazio è chiamata al cambiamento di rotta, dopo le sconfitte rimediate contro Milan e Galatasaray: è il Cagliari il nuovo banco di prova. «La partita è difficile perché è una formazione nettamente superiore come valore ai risultati conseguiti sin qui, hanno cambiato allenatore e può darsi abbiano una reazione molto forte a livello motivazionale. Non ci dobbiamo aspettare niente di facile» ha dichiarato Sarri nella canonica conferenza pre gara.

Nonostante la squadra non abbia ancora assimilato completamente i dettami del mister, i primi miglioramenti iniziano a vedersi ed è per questo che presenterà anche contro i sardi il 4-3-3. In porta dovrebbe rivedersi Reina, in difesa invece rimane qualche dubbio: Lazzari e Marusic si contendono un posto da titolare, mentre Patric dovrebbe partire dal primo minuto. Milinkovic rileverà Akpa Akpa chiudendo il terzetto di mezzo con Leiva e Luis Alberto. Davanti, ancora Pedro e Felipe Anderson ai lati di Immobile.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri