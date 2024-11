Lazio Cagliari, la probabile formazione: cinque cambi rispetto a Como

Lazio Cagliari, Baroni dovrebbe aver scelto l’undici titolare della sfida. Cambia mezza squadra rispetto alla trasferta di Como

Definito il rientro di Rovella dal primo minuto e la panchina per Zaccagni non ancora al top, sembrerebbero esserci pochi dubbi sulla formazione che schiererà Baroni in Lazio–Cagliari. Il tecnico biancoceleste però non è stato esente da sorprese da agosto ad oggi.

Rispetto a Como dovrebbero esserci ben cinque cambi: Lazzari e Pellegrini sulle fasce, Romagnoli al posto di Patric, Rovella si riprende il suo posto, così come Dia che torna dal primo minuto alle spalle di Castellanos.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos.