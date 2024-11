Lazio Cagliari, arriva il suggerimento ai sardi: «La squadra di Baroni ha quel difetto»

Lazio Cagliari, un suggerimento per la squadra sarda in vista del match di domani sera all’Olimpico: le dichiarazioni

Andrea Mollas, a Cagliarinews24, ha parlato così in vista della sfida di domani sera tra i sardi e la Lazio.

I DIFETTI DELLA LAZIO – «La fase di non possesso. Sganciarsi sempre in avanti porta a volte i biancocelesti a lasciare qualche spazio, specie per vie centrali. Giocare tra le linee potrebbe essere un’arma a favore della squadra di Nicola».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MOLLAS A CAGLIARINEWS24