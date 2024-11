Lazio Cagliari, Mimun: «Se sapremo imporre il nostro gioco sarà festa grande»

Le parole di Clemente Mimun in vista di Lazio Cagliari di stasera: «Fanno tanti gol, si divertono, predicano umiltà ed esaltano il lavoro: è la Lazio»

Clemente Mimun ha parlato dalle colonne del Messaggero della sfida di questa sera Lazio Cagliari. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Fanno tanti gol, si divertono, predicano umiltà ed esaltano il lavoro: è la Lazio che gioca bene e si mostra sempre più compatta, che dopo la manita al Como respira l’aria dell’alta classifica, ma non si esalta neanche un po’ e non accetta di parlare di obiettivi. Il team guarda a partita dopo partita, vuol provare a continuare il suo cammino felice in campionato, ma anche in coppa Italia (pure se sarà dura contro il Napoli) e in Europa. Baroni sta lavorando veramente bene sia sul gruppo che sui singoli. Il mister, oltre a mostrare sapienza sul piano tattico e nel far ruotare tutti i giocatori, trasmette serenità e si vede da come si comporta la squadra, gioca bene, in modo piacevole, consapevole dei suoi mezzi. Inutile mettersi a fare graduatorie, ma si può dire senza timore di essere smentiti, che tutti i giocatori danno il massimo e mostrano una grande unità. Certo non si possono non esaltare le prestazioni di Pedro (37 anni) e Vecino (33 primavere), sembrano reduci da Cocoon. Ma, obiettivamente, tutta la rosa sta mostrando di non tirare mai indietro la gamba e spesso la squadra mostra giocate bellissime e colpi raffinati. Se anche col Cagliari imporremo il nostro gioco per tutti i 95-100 minuti del match, all’Olimpico sarà festa grande. Ma a costo di sembrare noioso, predico concentrazione, niente colpi di tacco, pericolose distrazioni a centro campo. E attenzione a non prendere troppi cartellini. Forza ragazzi, continuate così!».