Lazio, Marusic: «Questa è la strada giusta, continuiamo così!»

Lazio, le parole di Marusic al termine del match della Sardegna Arena. Il montenegrino è stato autore dei due assist

Protagonista assoluto di questo Cagliari-Lazio, Adam Marusic ha commentato la sua prestazione e quella della squadra sulle frequenze della radio ufficiale:

«Mi sento bene, quando sto bene fisicamente per me è uguale dove giocare. Sono molto contento della vittoria di oggi. Sia Senad che Jordan sono infortunati, ma ci sono tanti ragazzi che possono giocare. Il mister decide e io posso fare quello che vuole sia a destra che a sinistra. Mi piace questa Lazio offensiva, abbiamo preparato bene questa partita studiandoil Cagliari. Tutti aggressivi e concentrati. Atalanta ed Inter? Anche oggi era difficile. Per le prossime due dovremo lavorare bene in questi giorni.

Tecnica o intensità? Sono importantissime tutte e due, ma dobbiamo continuare conl’intensità, giocare come oggi. Questa è la strada giusta, continuiamo così».