Lazio-Cagliari, le probabili scelte di Baroni e Nicola

Lazio-Cagliari, alla vigilia della partita contro i sardi queste dovrebbero essere le possibili scelte da parte dei due tecnici

Archiviata la roboante e netta vittoria contro il Como anche di carattere e di forza vista l’inferiorità numerica per l’espulsione di Tavares, la Lazio si proietta già alla gara con il Cagliari di lunedì sera in cui come detto non ci sarà l’ex Arsenal. Alla vigilia della partita queste dovrebbero essere le possibili scelte di Baroni e Nicola

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Dia, Noslin, Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Lazzari, Dele-Bashiru, Patric, Rovella, Castrovilli, Pedro, Tchaouna. All. Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): (4-2-3-1): Scuffet, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Adopo, Makoumbou, Zortea, Viola, Augello, Piccoli.

A disposizione: Sherri, Palomino, Azzi, Marin, Deiola, Wieteska, Prati, Felici, Luvumbo, Gaetano, Lapadula, Pavoletti. All. Nicola