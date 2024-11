Lazio Cagliari, la top 5 dei marcatori biancocelesti storici della sfida con i sardi

Lazio Cagliari, alla vigilia della partita con i sardi ripercorriamo i dati statistici della sfida soffermandoci sui top marcatori biancocelesti

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, lunedì sera torna in campo la Lazio che sfiderà il Cagliari di Nicola per confermarsi in campionato e continuare a stupire. Lunedì sera sarà il 73°incrocio tra le due formazioni, e nella storia biancoceleste si sono susseguiti numerosi campioni che hanno contribuito alle vittorie o anche magari ai pareggi contro i sardi.

Ad aver segnato più reti contro la squadra rossoblu è stato Immobile con ben 11 reti, a seguire Tommaso Rocchi 8 gol, Signori e Chinaglia 7 e Klose 5