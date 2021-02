Lazio-Cagliari, la gioia di Immobile: «Avanti Lazio!» – FOTO

Ciro Immobile affida a un post Instagram la soddisfazione per aver centrato la vittoria numero 6 di fila, con cui la Lazio aggancia la Roma

Ciro Immobile non si ferma più ed è a una sola lunghezza dall’incredibile traguardo dei 150 gol in Serie A. Il gol, pesante e decisivo, contro il Cagliari è infatti il numero 149 nella massima serie per il bomber campano, sempre più trascinatore della squadra di Simone Inzaghi. E arriva il post Instagram, con il gruppo in primo piano.