Lazio, occhio a Joao Pedro: è il più in forma dei sardi

Joao Pedro è senza dubbio il giocatore più in forma del Cagliari. E a dirlo sono in primis il numero del brasiliano

Joao Pedro è una delle poche note positive di questo difficile avvio di stagione del Cagliari. E nella sfida con la Lazio potrebbe arrivare per lui un traguardo importante.

Il brasiliano infatti, come rivelato dalle stats della Lega Serie A, potrebbe diventare il primo giocatore dei sardi a prendere parte ad almeno un gol in tutte le sue prime quattro partite stagionali di Serie A TIM dal 2004/05. Il verdeoro nel campionato in corso ha realizzato tre reti e fornito un assist.