Lazio Cagliari, Baroni cambia la difesa? Coppia a sorpresa dal primo minuto

Lazio Cagliari, Baroni cambia la difesa per il match dell’Olimpico: una possibile coppia a sorpresa per la sfida di domani

Viste le tante sfide ravvicinate in calendario, in casa Lazio si pensa ad un mini turnover che partirebbe già dalla sfida in programma domani sera contro il Cagliari all’Olimpico, valevole per l’undicesima giornata di Serie A.

A riposare potrebbe essere Patric, che a quel punto lascerebbe spazio dal primo minuto a Gigot, che farebbe coppia dall’inizio insieme a Romagnoli.