Lazio-Cagliari, i convocati di Di Francesco per la trasferta dell’Olimpico

Eusebio Di Francesco dirama l’elenco dei 21 del Cagliari per la trasferta di Roma di domani: out Duncan e Deiola, subito Rugani e Asamoah

Domani alle 20:45 il Cagliari di Eusebio Di Francesco sarà ospite della Lazio all’Olimpico per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù cercano la prima vittoria del nuovo anno su un campo ostico: la Lazio ha vinto nelle ultime cinque gare in campionato. Di Francesco potrà contare sui due nuovi rinforzi arrivati dal mercato invernale: sia Rugani che Asamoah entrano nella lista dei 21 giocatori arruolabili per la sfida di domani. Al contrario assenti Duncan e Deiola, come annunciato in conferenza stampa questa sera. Out anche Sottil e Ceppitelli.

PORTIERI – Aresti, Cragno, Vicario;

DIFENSORI – Asamoah, Calabresi, Carboni, Godin, Lykogiannis, Rugani, Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa;

CENTROCAMPISTI – Marin, Nainggolan, Nandez;

ATTACCANTI – Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone, Tramoni.