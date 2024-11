Lazio Cagliari, Ayroldi fermato dall’AIA: il motivo

Lazio Cagliari, il direttore di gara Giovanni Ayroldi è stato fermato dall’AIA in seguito ai discussi episodi dell’ultima giornata di campionato

In seguito ai discussi episodi di Lazio–Cagliari, il direttore di gara Giovanni Ayroldi è stato fermato dall’AIA e non scenderà in campo nel prossimo turno di Serie A e Serie B. Alla classe arbitrale non è piaciuta la direzione del match dell’Olimpico: contestati il rigore assegnato ai biancocelesti e la doppia espulsione per i rossoblù.

Il fischietto della sezione di Molfetta dovrebbe tornare dopo la sosta per le Nazionali e, dunque, lo stop dovrebbe essere soltanto di una giornata.