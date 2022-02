Cabral si insedia a Roma: abiterà nella casa di un ex Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo attaccante della Lazio Cabral abiterà nella casa appartenuta a un fresco ex biancoceleste

Jovane Cabral ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Lazio e in questi giorni, dopo le firme e le visite mediche di rito, ha preso anche possesso della sua nuova casa in quel di Roma.

Come riportato da Il Messaggero, la villa che si trova all’Olgiata apparteneva a un fresco ex biancoceleste. In quell’appartamento, infatti, ci abitava Vedat Muriqi passato al Maiorca nella finestra di mercato invernale. E in casa Lazio sperano che Cabral non abbia lo stesso destino in biancoceleste dell’albanese.