Lazio, buone notizie per Inzaghi: Immobile si allena VIDEO

Lazio, Immobile si allena: il centravanti biancoceleste è stato avvistato sul campo di Formello per la seduta d’allenamento

Era l’osservato speciale in casa Lazio. Ciro Immobile, in questi giorni, è stato fermato da un attacco febbrile facendo temere il peggio in vista della gara contro il Bologna.

Questo pomeriggio, però, il bomber numero 17 è stato avvistato sul campo di Formello pronto per svolgere la seduta quotidiana d’allenamento coi suoi compagni.

Le scelte del mister sono ancora tutte da valutare, ma il giocatore ha fatto già tirare un bel sospiro di sollievo.