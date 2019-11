Lecce, brutte notizie per Liverani: si ferma Falco

Si ferma anche Falco. Il fantasista del Lecce è a rischio per la gara di domani: problemi in attacco per Liverani

«Non avrò a disposizione Tabanelli e Farias, mentre recupero Tachtisidis, che ha scontato la squalifica» ha dichiarato Fabio Liverani, durante la conferenza stampa di Lazio-Lecce.

Al quadro degli indisponibili, però, si è aggiunto anche Falco: il ragazzo si è fermato dopo un contrasto subito durante un’amichevole. Una brutta tegola per il mister giallorosso che perde pezzi in attacco: Babacar non è al massimo della condizione, mentre – come riportato da Pianetalecce.it – Lo Faso ha appena smaltito l’influenza.