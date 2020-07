Lazio-Brescia, è Massimi l’arbitro del match: nessun precedente in Serie A

Lazio-Brescia, gara in programma per mercoledì 29 alle 19.30, sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli

Manca sempre meno a Lazio-Brescia, penultima giornata di Serie A e l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale che dirigerà la gara dell’Olimpico. Il fischietto sarà quello dell’arbitro Massimi (della sezione di Termoli), coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Mastrodonati, dal IV Uomo Guida. Al VAR ci sarà Di Paolo, e Longo l’Avar.

PRECEDENTI – In Serie A l’arbitro non ha mai diretto i biancocelesti, gli incroci risalgono con la Lazio Primavera: tra il Torneo di Viareggio e il campionato ha fischiato in cinque gare.