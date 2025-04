Lazio, senti Bonanni: «Quella di Mandas è stata la parata qualificazione...»

L’ex calciatore ha commentato quella che è stata la sconfitta della Lazio nella sfida di Europa League contro il Bodo Glimt

L’ex calciatore Massimo Bonanni, ha commentato la sconfitta subita dalla Lazio contro il Bodo Glimt, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio.

IL COMMENTO – Gli è andata bene. Per me l’ultima parata di Mandas è la parata qualificazione. Il 3-0 avrebbe tagliato le gambe alla Lazio per la qualificazione. E credo che quella parata sarà decisiva. Credo che la Lazio ce la posso fare. Non credo che fosse con la testa al derby, ma di sicuro sarà una Lazio diversa da quella vista ieri sera.