Lazio, la vittoria all’Olimpico contro il Bologna manca da 5 anni

Lazio, contro il Bologna per sfatare un altro tabù. Felsinei imbattuti all’Olimpico dalla stagione 2015-2016

Mancano due giorni alla sfida che aprirà la 26^ giornata di Serie A. I ragazzi di Inzaghi vogliono continuare a sognare e non si vogliono fermare sul più bello. Vincere significherebbe andare momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del big match Juventus-Inter. Inoltre una vittoria contro il Bologna sfaterebbe uno strano tabù.

Infatti la Lazio non riesce ad ottenere i tre punti all’Olimpico contro i rossoblù da ben 5 anni. L’ultimo trionfo risale alla stagione 2015-2016, quando i biancocelesti allenati da Pioli, vinsero 2-1 grazie alle reti di Biglia e Kishna. Da quel precedente, sono seguiti tre pareggi interni contro gli emiliani. Doppio 1-1 nel 2016 e 2017, bellissimo 3-3 nel finale dello scorso campionato.