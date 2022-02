Lazio, lo stadio chiama e la squadra risponde: il gol con il Bologna – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il terzo gol con il Bologna è stato il coronamento di un’azione fantastica, avvenuta con il sottofondo della spinta del pubblico

Il terzo gol con il Bologna è stato il coronamento di un’azione fantastica, avvenuta con il sottofondo della spinta del pubblico. Il tutto è stato testimoniato sui social, con un video pubblicato dalla società:

A colpire sono i tanti passaggi in fase di costruzione, poi doppio scambio in velocità tra Luis Alberto e Pedro, con il numero 10 che poi innesca Lazzari. Il cross del terzino ex Spal pesca Zaccagni tutto solo a centro area, che non deve far altro che spingere il pallone in rete.