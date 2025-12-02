 Lazio Bologna, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn
1 ora ago

Lazio Bologna: la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico sarà dell’ex Juve

Settimana particolarmente intensa per la Lazio, attesa da un doppio confronto ravvicinato con il Milan e dal successivo impegno di campionato. Dopo la trasferta a San Siro, i biancocelesti ritroveranno i rossoneri all’Olimpico per la Coppa Italia, prima di tornare nuovamente in casa per affrontare il Bologna.

La sfida contro i rossoblù, valida per la 14ª giornata di Serie A, è in programma domenica 7 dicembre alle ore 18. Un appuntamento importante per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a confermare continuità e risultati in un momento cruciale della stagione.

Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e vedrà la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà curato da Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Nazionale e conoscitore del calcio italiano.

