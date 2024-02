Lazio Bologna, Rovella presente all’Olimpico: il post social – FOTO

Lazio-Bologna, Rovella indisponibile ma presente all’Olimpico per stare vicino ai compagni: il post social

Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, è assente oggi per la sfida in corso tra Lazio e Bologna, e valida per la 25esima giornata di Serie A, a causa di una pubalgia che lo tormenta ormai da settimane.

Il centrocampista della Lazio è comunque presente all’Olimpico per supportare i propri compagni che hanno chiuso la prima frazione sul risultato di 1-1 contro la squadra di Thiago Motta nel big match per la Champions League.