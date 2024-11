Lazio Bologna, Poli: «È la mia partita del cuore. Di Baroni non ho bei ricordi, ecco perché»

Lazio Bologna, il doppio ex Fabio Poli ha parlato così del match tra la squadra di Baroni e quella di Italiano

Intervenuto ai taccuini de Il Resto del Carlino, Fabio Poli ha parlato così della sfida tra Lazio e Bologna:

PAROLE – «Il gioco del Bologna non mi convince. Il lavoro di Italiano quest’anno è difficile. In campo vanno i giocatori e alla fine sono quelli che determinano, però fin qui non ho visto una qualità di gioco paragonabile a quella della scorsa stagione.

Lazio-Bologna è la mia partita del cuore. Bologna è casa mia, ma anche alla Lazio i tifosi mi fanno sentire a casa: ogni volta che li incontro mi trattano come uno che con quella maglia abbia vinto uno scudetto. Quella del 1986/87 annata indimenticabile: con Fascetti in panchina e quei 9 punti di penalizzazione che avrebbero steso un toro. Fu una grande sofferenza, ma alla fine arrivò il mio gol a Napoli nello spareggio col Campobasso. Sono passati quasi quarant’anni, ma per i laziali sono rimasto un mito.

Baroni fu mio compagno al Bologna in Serie B, nel 1991-92. Non ho bei ricordi: Baroni arrivava dal Napoli e legò subito con Pazzagli, Gerolin e Incocciati, ingaggiati anche loro in estate. Si crearono due gruppi che spaccarono lo spogliatoio: da una parte i nuovi arrivati e dall’altra noi della vecchia guardia, io, Villa, Mariani, che eravamo molto legati a Maifredi. Ma gli altri spingevano per Sonetti e alla fine i dirigenti ascoltarono loro: Gigi saltò e arrivò Sonetti. Per Baroni allenatore, invece, giù il cappello: ha plasmato una Lazio che fa cose semplici, ma che è bella ed efficace: tutti in campo si muovono all’unisono e sanno esattamente cosa fare. E là davanti c’è quel Castellanos che mi piace da matti».