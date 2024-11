Lazio Bologna, Miroslav Mihajlovic: «É la gara di mio padre Sinisa. Ho il cuore diviso in due, domani sarò neutrale…»

Lazio-Bologna, ha parlato il figlio di Mihajlovic, Miroslav, in vista della gara di domani. Le sue parole

Lazio Bologna è una gara che richiama un uomo che unisce fortemente le due squadre e che manca a tutti: Sinisa Mihajlovic. Il figlio Miroslav a La Gazzetta dello Sport ha parlato in merito alla sfida.



RICORDI DEL PADRE – «Non ho molti ricordi diretti di papà giocatore: ho cominciato a “scoprirlo” negli anni in cui faceva l’allenatore. Andavo a molte sue conferenze stampa o al campo ma non è che lui mi abbia mai detto di provare a fare il tecnico. É stata una cosa inconscia. Assorbivo. Ho giocato a calcio, ero un centrale di piede destro. Pensavo che non sarei mai riuscito a fare l’allenatore; poi un giorno mi sono detto: allenare è ciò che amerei di più, ci provo. E dopo l’esperienza all’Urbetevere sono qui, per imparare».



DUE ANNI SENZA SINISA – «Non so se questo tempo sia passato lento o in fretta. Ma sono stati due anni tosti. Molto tosti. E che tu voglia o no la mente cade sempree lì ma ho sempre pensato che ogni pensiero negativo vada trasformato in impulso positivo: io, per esempio, sterzo subito su ciò che lui ha saputo trasmettere a noi di famiglia, a tutti».



UN SUO ESEMPIO – «Che tutto ce lo si deve guadagnare. Nessun regalo».



NESSUN REGALO PER IL COGNOME – «Esatto. Che nessuno mi regali nulla. Valgo? Non valgo? Sono Miroslav: devo mostrare cosa sono non in base al mio cognome».