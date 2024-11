Lazio-Bologna, le probabili scelte di Baroni e Italiano in vista della sfida di domenica

Lazio-Bologna, alla vigilia della sfida contro gli emiliani ecco le probabili scelte ad oggi da parte dei due tecnici: la situazione

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A torna ad essere protagonista in questo weekend e andrà in campo anche la Lazio la quale chiuderà la domenica contro il Bologna di Italiano. Alla vigilia della sfida queste le probabili scelte di Baroni e del tecnico ex Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Castellanos, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All.: Italiano.