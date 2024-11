Lazio-Bologna, la bellissima dedica dell’Olimpico per Sinisa Mihajlovic nel pre partita

Lazio-Bologna, nel pre partita l’Olimpico ha omaggiato il ricordo del doppio ex della partita scomparso a causa di una grave malattia

La domenica di serie A si chiude con la sfida dell’Olimpico tra Lazio–Bologna, che non sarà mai una partita come tutte le altre, visto che avrà sempre un comune denominatore ossia Sinisa Mihajlovic. Lo stadio infatti in occasione del pre partita tra le due compagini, ha omaggiato e ricordato l’ex difensore scomparso per la leucemia, con una foto con il saluto per lui e l’indimenticabile coro e quando segna Sinisa è gol