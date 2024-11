Lazio Bologna, domenica la sfida dell’Olimpico: Italiano recupera due giocatori

Lazio Bologna, due rientri importanti per la squadra di Vincenzo Italiano in vista della sfida dell’Olimpico in programma domenica 24 novembre

Domenica 24 novembre alle ore 20:45 andrà in scena il match tra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione, come riportato da Il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano ha recuperato due giocatori importanti: Erlic e Posch.

Il primo ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto per un mese lontano dal terreno di gioco, mentre l’austriaco è tornato ad allenarsi dopo gli impegni con la Nazionale austriaca. Lucumì, invece, tornerà soltanto venerdì ed il tecnico rossoblù è pronto a schierare la coppia Beukema-Casale, quest’ultimo ex della partita.