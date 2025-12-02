 Lazio Bologna, brutte notizie per Italiano in vista della sfida contro Sarri: si ferma un altro rossoblù, i dettagli
Lazio Bologna, brutte notizie per Italiano in vista della sfida contro Sarri: si ferma un altro rossoblù, i dettagli

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Italiano
Italiano

Lazio Bologna, emergenza in vista della sfida: nuovo stop per un rossoblù, Italiano perde un altro pezzo. I dettagli

Il Bologna deve subito rialzarsi dopo il ko contro la Cremonese nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. I rossoblù, archiviata la sfida di Coppa Italia col Parma, si preparano ora al delicato impegno di campionato contro la Lazio all’Olimpico, dove la posta in palio sarà alta per entrambe le squadre.

Dall’infermeria, però, arrivano notizie poco incoraggianti per mister Italiano. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Vitik, fermato da un problema muscolare che complica ulteriormente le scelte difensive in vista della trasferta.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Gli esami clinici hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro, con tempi di recupero stimati in circa tre settimane. Il difensore sarà quindi costretto a saltare il big match contro la Lazio, lasciando un vuoto importante nella retroguardia felsinea.

COMUNICATO – Martin Vitik è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro: tempi di recupero stimati di circa 3 settimane.

