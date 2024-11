Lazio-Bologna, i precedenti della partita di domenica sera

Lazio-Bologna, alla vigilia della partita contro gli emiliani ripercorriamo tutti i precedenti tra le due formazioni: i numeri della sfida

Finalmente ci siamo l’attesa sta per arrivare ai suoi sgoccioli, domenica torna la serie A e torna in campo in particolare la Lazio che chiuderà il turno calcistico nel match casalingo contro il Bologna di Italiano, che vuole provare a togliersi un altra soddisfazione all’Olimpico dopo aver vinto con la Roma

La sfida tra le due compagini sarà la 162° e il bilancio è in favore dei ducali ossia: 57 vittorie biancocelesti, 44 pareggi e 60 vittorie Bologna