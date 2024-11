Lazio Bologna, riecco Ferguson: punta ad una maglia da titolare

Lazio Bologna, possibile chance dal primo minuto per Lewis Ferguson: il centrocampista scozzese rivede il posto da titolare dopo l’infortunio

In Lazio Bologna potrebbe tornare in campo Lewis Ferguson: il trequartista scozzese pronto a riprendersi una maglia da titolare, come riportato dal Resto del Carlino, dopo l’infortunio al crociato della scorsa stagione.

I rossoblù hanno molta fiducia nel suo rientro in squadra, al punto di avergli rinnovato il contratto nonostante il grave infortunio al ginocchio fino al 2028. Per domani però la decisione finale spetta ad Italiano, se schierarlo fin da subito o metterlo in campo a partita in corso.