Lazio Bologna, da Formello: c’è qualche buona notizia per Baroni

Lazio Bologna si avvicina e mister Baroni recupera qualche pezzo importante. Possibile ballottaggio in avanti

Questa mattina in quel di Formello si sono rivisti in campo insieme al gruppo Pedro e Dia. Buone notizie per Marco Baroni quindi in vista di Lazio–Bologna, tredicesima giornata di Serie A. Per la sfida in programma allo Stadio Olimpico di Roma si preannuncia quindi un possibile ballottaggio in avanti tra il senegalese e Noslin, considerando che Taty Castellanos tornerà ad allenarsi solamente domani.