Lazio Bologna, il gol di Immobile vale un doppio record

Lazio Bologna, Ciro Immobile ha siglato il gol numero 183 agganciando Batistuta. La rete gli vale anche un altro record

La Lazio si aggrappa ancora a Ciro Immobile. In una gara iniziata tutta in salita, è la rete del Capitano a riportare in vantaggio la squadra di Sarri: il gol segnato al minuto 79 vale all’attaccante anche altri due record.

Come riportato da Opta Paolo, è il quarto giocatore a segnare in cinque match di fila nel suo esordio stagionale in Serie A, da quando la vittoria vale tre punti. Ciro ha inoltre agganciato Batistuta a quota 183 marcature sempre nel campionato italiano.