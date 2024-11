Lazio Bologna, Santiago Castro recupera per l’Olimpico? Le ultime

Lazio Bologna, le ultime su Santiago Castro: l’attaccante argentino dei rossoblù ci sarà per la sfida dell’Olimpico

La Lazio tornerà in campo sabato sera contro il Bologna. Per l’occasione la squadra di Italiano deve fare i conti con molte defezioni, come Aebischer, El Azzouzi, Ndoye, Cambiaghi ed Erlic: a questi nelle prossime ore potrebbe unirsi anche Santiago Castro.

L’attaccante rossoblù è rimasto ai box per tutta la sosta nazionali cercando di recuperare una contusione rimediata tre settimane fa e non ancora smaltita del tutto. Non filtra molto ottimismo per i rossoblù: la situazione non è migliorata e rischia di saltare la sfida.