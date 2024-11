Lazio Bologna, prosegue la vendita dei biglietti: gli ultimi aggiornamenti

Lazio Bologna è sempre più vicina, ci sono ancora posti disponibili in vari settori dello Stadio Olimpico di Roma

Lazio-Bologna segnerà la ripresa del cammino per i biancocelesti in Serie A. Tra campionato e coppa, per la squadra di mister Marco Baroni, ci sarà un fine 2024 di fuoco. Al momento sarebbero poco meno di 40.000 i tifosi presenti allo Stadio Olimpico, soglia che potrebbe essere superata tra questa sera e la giornata di domani.

Restano poco meno di 200 biglietti in Tevere lato Nord, c’è ampia disponibilità nel resto della Tribuna Tevere e in Tribuna Monte Mario. Posti liberi anche in Distinti Sud Est e Curva Maestrelli. Esauriti Curva Nord, Distinti Nord e Tevere Parterre.