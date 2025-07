Lazio, Sarri tra ostacoli di mercato e nuove sfide tattiche: il tecnico vuole plasmare la sua creatura

Condividi via email

Lazio, Sarri tra ostacoli di mercato e nuove sfide: il neo tecnico biancoceleste vuole plasmare la sua creatura

Maurizio Sarri ha accettato di tornare alla guida della SS Lazio con spirito combattivo, consapevole delle difficoltà economiche del club, ma non pienamente al corrente di un limite ancor più stringente: il divieto imposto sul mercato acquisti. L’allenatore toscano, noto per il suo stile di gioco votato al possesso e alla costruzione dal basso, si ritrova ora a dover reinventare la rosa senza innesti di peso.

Secondo Il Messaggero, Sarri ha espresso delle riserve riguardo alla situazione offensiva: il centravanti Taty Castellanos, argentino dallo stile dinamico, e il senegalese Boulaye Dia, ex attaccante della Salernitana, non lo convincono del tutto. In particolare, Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese dal grande potenziale ma spesso poco disciplinato tatticamente, desta preoccupazioni nel tecnico, che privilegia ordine e rigore posizionale.

Tra le incognite, anche Fisayo Dele-Bashiru, giovane centrocampista nigeriano con spiccate doti offensive, dovrà ambientarsi rapidamente per evitare di essere superato nelle gerarchie da un profilo più esperto come Matías Vecino, uruguayano di sostanza e affidabilità.

Sul fronte delle ambizioni, il sogno resta Lorenzo Insigne, fantasista ex Napoli attualmente in forza al Toronto FC, che Sarri conosce bene dai tempi partenopei. Un eventuale ritorno in Italia a gennaio sarebbe graditissimo dal tecnico, ma restano dubbi sulla fattibilità dell’operazione.

A Formello, l’inizio non è stato semplice. Sarri sta cercando di mettere la sua impronta su una squadra ereditata da Marco Baroni, che aveva adottato un sistema più diretto. Tuttavia, molti giocatori già conoscono i dettami dell’ex tecnico della Juventus e potrebbero facilitare la transizione tattica.

La fiducia in Claudio Lotito, presidente con cui ha già condiviso traguardi importanti (come il sorprendente secondo posto in Serie A nel 2023), ha spinto Sarri a rinnovare il suo impegno nella capitale. L’obiettivo? Superare gli ostacoli e forgiare una Lazio competitiva, anche con risorse limitate.