Lazio Bologna, amore incondizionato dei tifosi: ecco quanti saranno all’Olimpico

Lazio Bologna, amore incondizionato dei tifosi biancocelesti per il match di oggi: ecco quanti saranno allo stadio

Un amore incondizionato verso la Lazio e la conferma arriva anche oggi. Come riferisce Repubblica edizione Roma, infatti, è attesa una numerosa cornice di pubblico all’Olimpico per assistere al match contro il Bologna.

Dovrebbero essere 40mila i presenti per la gara in programma alle 12.30, segno di come il popolo laziale, qualsiasi sia l’orario o la competizione, non vuole mai lasciare da sola questa squadra.