Lazio Bologna, aggiornamenti da Casteldebole

Il Bologna continua la preparazione in vista della gara contro la Lazio: tanti i giocatori tornati agli ordini di Mihajlovic

Come Inzaghi, anche Mihajlovic sta preparando meticolosamente la gara in cui tornerà per l’ennesima volta a Roma da avversario ma mai da nemico.

Oggi i rossoblù si sono ritrovati a Casteldebole per la seduta di allenamento dove hanno svolto un lavoro improntato sulla tecnica e sulla tattica. Il tecnico ha potuto riavere in gruppo Medel e Sansone, mentre Soriano e Santander hanno preso parte solo a metà seduta. Svanberg, Krejci e Dijks sono ancora sotto terapie, come riporta la nota ufficiale del club bolognese. A tre giorni dalla partita iniziano a delinearsi i probabili titolari.