Lazio Bodo Glimt, la telecronaca della partita su Sky

Lazio Bodo Glimt, alla vigilia della gara interna di Europa League contro i norvegesi ecco chi commenterà il match su Sky

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani sera la Lazio potrà tornare nuovamente in campo per ribaltare la sconfitta della gara d’andata contro il Bodo, e per farlo ha bisogno di tutte le armi migliori a disposizione.

Ma chi commenterà il match? La sfida europea si disputerà alle ore 21 su Sky e su Sky Go e sarà commentata dalla coppia formata da Maurizio Compagnoni e Fernando Orsi