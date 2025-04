Gol Castellanos, Lazio Bodo Glimt è sbloccata dallo spagnolo con un gran colpo di tacco! La rete della squadra di Baroni – VIDEO

Condividi via email

Gol Castellanos, lo spagnolo realizza l’1-0 su assist di Isaksen: il video sui social della rete che ha sbloccato Lazio Bodo Glimt

Gol Castellanos. Questa sera i biancocelesti sono riusciti a portarsi avanti in questo match valevole per il ritorno dei quarti di finale d’Europa League. La squadra di Baroni infatti è in vantaggio allo stadio Olimpico di Roma grazie alla rete del Taty Castellanos.

Lo spagnolo si è sbloccato a seguito di un’azione sviluppata sulla corsia di destra, nata dai piedi di Gustav Isaksen e conclusa dall’attaccante. Il video della rete che ha sbloccato la sfida Lazio Bodo Glimt.