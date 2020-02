Lazio, biancocelesti in partenza da Fiumicino verso Genova VIDEO

Lazio, la squadra biancocelesti arrivano all’aeroporto di Fiumicino per prendere il volo che li porterà a Genova. Ecco il video su Twitter

Manca sempre meno al match di Serie A tra Genoa e Lazio che si giocherà allo stadio Marassi domani alle ore 12:30. Il campo ligure è da sempre un ostacolo per i biancocelesti che domani le proveranno tutte per portare a casa i tre punti e consolidare il terzo posto. Nel pomeriggio tutto il gruppo si è riunito per andare a Fiumicino e prendere un volo per atterrare in terra ligure. Ecco il video dell’arrivo all’areoporto verso un’altra meta importante, un altro ostacolo da superare: il Genoa.



🛫 La squadra è in partenza da Fiumicino verso Genova! #GenoaLazio 🔜 pic.twitter.com/urqWd2INHJ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 22, 2020